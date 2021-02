#ForçaCaio! A hashtag ficou nos trending tópics do Twitter após Caio Afiune revelar na noite desta sexta-feira (19) que quebrou um dos pés e que, com exceção daquelas de sorte, não poderá mais participar das provas do BBB 21.

“Agora que eles tiveram o resultado… Quebrou e eu vou ter que ficar oito semanas com a tala. Eles falaram: olha, agora vai ser bem difícil para você aqui”, disse o anapolino depois de deixar o confessionário.

Aos demais brothers, Caio também contou que a produção perguntou se ele gostaria de deixar o jogo por conta das dificuldades de locomoção.

Ele optou por continuar, mas se não apresentar melhora daqui uma semana, quando fizer outro raio-x, terá de deixar o reality.

Na casa, o anapolino vem recebendo todo o apoio desde que se machucou na prova do líder — ocorrida na quinta-feira (18).

Além dele, Arthur e Viih Tube também sofreram acidente — o crossfiteiro deslocou o ombro e chegou a ir a um hospital para receber imobilização enquanto a youtuber teve o seio com piercing inflamado.

Caio quebrou o pé! Daqui ha uma semana ele vai fazer outro raio-x, se não apresentar melhora, ele vai ter que deixar o programa. 😭😭😭 #BBB21 — Caio Afiune 🤠 (@AfiuneCaio) February 19, 2021