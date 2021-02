A empresa de RH Alcântara Consultoria está com processo seletivo aberto para recrutar funcionários em várias funções para trabalhar em Anápolis.

As vagas são para analista de qualidade, auxiliar administrativo de vendas, churrasqueiro, mecânico de manutenção, montador industrial, soldador TIG, supervisor de rotulagem e técnico de segurança júnior.

Para analista de qualidade é necessário experiência e estar cursando Gestão de Qualidade, Administração, Química, Engenharia de Produção ou Engenharia Mecânica.

O salário é R$ 1.673, além de plano de saúde e odontológico, vale alimentação, prêmio assiduidade, seguro de vida, convênio farmácia, vale transporte e refeição.

Para auxiliar administrativo de vendas é preciso experiência, conhecimento Excel e bom atendimento ao público. Será um diferencial estar cursando Administração, Marketing ou áreas afins.

Neste cargo, o salário é R$ 1.537 mais vale alimentação, assiduidade, seguro de vida, convênio farmácia, vale transporte e refeição.

Para churrasqueiro, os requisitos são experiência e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. O contratado receberá R$1.700, assiduidade, alimentação no local e vale transporte.

Para mecânico de manutenção são três vagas e os candidatos precisam ter experiência e conhecimento técnico em ajustagem mecânica, hidráulica e pneumática. Será um diferencial ter formação técnica ou superior em mecânica.

Nesta função, o salário é R$ 2.423, além de plano de saúde e odontológico, vale alimentação, assiduidade, seguro de vida, convênio farmácia, vale transporte e refeição no local.

Para montador industrial é exigido experiência e disponibilidade de horário. O salário é de R$ 2.600 e o contratado terá também café da manhã e almoço, seguro de vida e assiduidade.

Para Soldador TIG é preciso experiência com processos de solda TIG ou MIG e ter disponibilidade de horário. O valor do salário será combinado com o selecionado, que também terá café da manhã e almoço, seguro de vida e assiduidade.

Para supervisor de rotulagem, os requisitos são experiência com máquinas rotuladoras BOPP e conhecer os processos de rotulagem. O salário é de R$ 2.500 mais assiduidade, vale alimentação e vale transporte.

Já para técnico de segurança júnior é preciso ter conhecimento em pacote Office e curso técnico em segurança do trabalho.

Este funcionário ganhará R$ 1.800, plano de saúde e odontológico, assiduidade, vale alimentação, seguro de vida, convênio farmácia, vale transporte e refeição no local.

Os interessados em participar da seleção devem fazer um cadastro no site alcantaraconsultoria.psc.br e anexar o currículo na função desejada.