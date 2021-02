Mais cinco mortes por Covid-19 foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). No boletim desta sexta-feira (19), a pasta também registrou 42 novos casos em Anápolis.

As vítimas fatais da doença foram um homem, de 81 anos, que faleceu no dia 09; um homem, de 55, que foi a óbito no dia 14; uma mulher, de 70, e dois homens, 62 e 64, que morreram no dia 18.

Segundo a Semusa, os pacientes que perderam a vida estavam internados no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), Ânima Centro Hospitalar e Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Chegou, agora, a 476 o número de óbitos contabilizados pela Vigilância Epidemiológica, que atualmente monitora 2.189 moradores em isolamento domiciliar e outros 80 internados.

O total acumulado de casos de Covid-19 em Anápolis está em 22.485, sendo que 19.728 se referem à pacientes considerados “curados” pela Semusa.