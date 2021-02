Anápolis voltou ter óbitos por Covid-19 confirmados neste sábado (20). Mais dois moradores perderam a vida em decorrência da doença nas últimas 24h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as vítimas tinham 92 e 82 anos e estavam no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

A pasta também registrou 70 casos novos — 34 em pacientes do sexo feminino, com idade entre 20 e 93 anos, e 36 em pacientes do sexo masculino de 20 a 92.

O total acumulado chegou a 22.555, sendo que a Vigilância Epidemiológica atualmente monitora 2.235 moradores em isolamento domiciliar e outros 80 internados.

A Semusa contabiliza 478 mortes e 19.750 recuperações.