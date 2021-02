Um vídeo de Anitta, 27, tatuando o ânus viralizou nas últimas horas, chocando muitos internautas.

A repercussão foi tanta que a cantora usou o Stories de seu Instagram na noite deste sábado (20) para explicar que o material era antigo e havia sido postado por ela no OnlyFans, site proibido para menores e bastante conhecido pela temática adulta. “É um conteúdo exclusivo para assinantes, teoricamente o que é postado lá não pode ser postado em outros lugares”, disse ela.

Durante a filmagem, Lipe Ribeiro, aparece ao fundo e diz que “a tatuagem ficou ótima”, fazendo a cantora gargalhar e, em seguida, contar uma peculiaridade sobre o desenho.

“Inclusive, o vídeo é tão antigo que eu tive que retocar. Para quem fizer tatuagens nesses locais, saiba que ela desbota. Tem que ficar retocando”, disse a artista, em meio a risos.

“Mas quem quiser saber a história toda precisa pagar”, pontuou.

O que será que a anitta tatuou no toba gente pic.twitter.com/oPrsEktV4V — BBBabi (@babi) February 20, 2021

Engana-se quem pensa que as polêmicas sobre a vida íntima da artista se encerram aqui. No segundo episódio do reality “Ilhados”, divulgado na sexta-feira (21), a cantora contou já ter participado de uma orgia com oito pessoas.

A confissão foi feita durante uma brincadeira na qual os participantes tinham que dizer se a informação compartilhada era verdadeira ou não.

“Qual o máximo de pessoas que você já pegou em um sábado e em um domingo?”, questionou a atriz Gabi Lopes.

Anitta respondeu ter namorado uma pessoa que “gostava muito de várias situações acontecendo ao mesmo tempo”.

“Então, teve uma vez que foram quatro casais, contando com o meu casal. Eu e mais três casais”, contou a cantora.