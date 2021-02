Anápolis voltou a registrar óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira (22). Dois pacientes morreram no domingo (21) e a cidade alcançou a marca de 480 vidas perdidas em consequência da doença.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as vítimas foram dois homens, de 62 e 66 anos, que estavam internados no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

A pasta também foi notificada nas últimas 24h do diagnóstico laboratorial de 43 novos moradores. Receberam o resultado positivo 27 do sexo feminino, com idade entre 23 e 81 anos, e 16 do sexo masculino, de dois a 84.

De acordo com a Semusa, o acumulado total de casos está agora em 22.659. Há cerca de 2.200 pacientes em isolamento domiciliar e 80 internados.

Desde o início da pandemia, o total de 19.847 tiveram alta e são considerados “curados” pela Vigilância Epidemiológica.