Erasmo Viana, 35, anunciou que está separado de Gabriela Pugliesi, 34. “Acho que alguns de vocês já viram que saíram notícias que a Gabi e eu estamos nos separando e, infelizmente, é verdade. Eu cometi um erro grave, me arrependi, já conversamos bastante, mas no momento cabe a mim respeitar a decisão dela”, contou o influenciador por meio de uma série de vídeos no Stories, do Instagram, na noite deste domingo (21).

Viana disse que resolveu se pronunciar por respeito às pessoas que acompanham e torcem por ele. O influenciador afirmou que pretende “deixar que o tempo cure qualquer ferida que tenha ficado” e que Pugliesi e ele estão resolvendo a situação da melhor maneira possível.

“Não preciso entrar em detalhes, são coisas normais que acontecem entre um casal. Nós sabemos nos resolver, estamos tendo uma conversa madura, não fica rancor, até pela nossa história, por tudo que construímos juntos”, concluiu o influenciador. Pugliesi não se pronunciou sobre a separação até o momento.

Pugliesi e Viana iniciaram o romance, em 2015, quando fotografaram juntos para uma marca de moda praia em Ilhabela, no litoral de São Paulo. Em abril de 2017, o casal oficializou a união com uma cerimônia em Trancoso, na Bahia.