Cristiano Camargo, de SP – A indicação da rapper Karol Conká para o paredão desta semana no BBB21, ao lado de Arthur e Gil, provoca comentários de famosos nas redes sociais sobre a trajetória da artista na edição do reality.

“Não concordo com nada do que ela fez e faz no jogo. Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer quando sair”, disse Anitta na noite deste domingo (21).

A cantora espera que a colega de profissão consiga andar na rua e tenha ajuda psicológica.

“Desejo que saia, que se dê mal no jogo porque fez um péssimo jogo, que tenha a consequência de seus atos, mas que possa ter oportunidade de aprender”, completou.

Neymar foi mas debochado ao falar sobre a participante que é considerada a vilã do BBB 21.

“Bom dia, já acordei com boa notícia! Karol Conká no paredão. Será que temos um novo recorde?”, perguntou.

O jogador sugeriu um mutirão #ForaKarol e escreveu vários Ks em sua conta no Twitter. “Cada K um voto”, explicou.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK CADA K UM VOTO — Neymar Jr (@neymarjr) February 22, 2021

“Tadinha da Karol. Vamos lá, pessoal: 100% é o mínimo”, sugeriu o ator Bruno Gagliasso ao promover, no Twitter, uma enquete sobre o paredão desta semana.

O influenciador Felipe Neto também pediu votos para Karol sair e brincou dizendo que Ana Maria Braga vai tentar um atestado para não trabalhar na quarta-feira (24) e, dessa forma, não precisar tomar café da manhã com a rapper.

“Sou muito intensa e verdadeira com meus sentimentos. Se o público achar que devo ficar, ok”, disse Karol nos 30 segundos a que teve direito para defender sua permanência na casa do BBB.