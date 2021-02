Presente na inauguração da Faculdade de Polícia Militar, em Goiânia, na segunda-feira (22), Ronaldo Caiado (DEM) alertou que o mês de março será o pior deste ano em relação à Covid-19 em Goiás.

Segundo o governador, essa expectativa leva em conta a rápida proliferação das variantes do novo coronavírus já presentes no estado.

“A demanda agora está muito maior do que na primeira onda. O mês de março será, dentro de todas as projeções, o pior do ano de 2021″, reforçou.

Sobre os esforços governamentais para conter o avanço da pandemia, Caiado relembrou a importância das campanhas de conscientização para o uso de máscaras e contra aglomerações.

O governador também afirmou que a oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no estado estão bem maiores do que na primeira onda da pandemia, no ano passado.

“A demanda está cada dia maior. Somente nesta semana serão 50 novos leitos até o dia 1º. Sabendo que não tivermos a contrapartida da população fica difícil, já que há limitação de equipes na área de saúde, que está estafada e sobrecarregada. É um fator extremamente preocupante”, desabafou.