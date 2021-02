Luciano Camargo, 48, lança nesta terça (23) a canção “Deserto Não Será seu Fim”, que compõe o seu projeto gospel “A Ti Entrego”. A música é uma composição de Anderson Freire e André Freire e está disponível em todas as plataformas digitais.

Depois de quase 30 anos de carreira ao lado do irmão Zezé di Camargo, Luciano se dedica ao que ele chama de maior proposta de sua trajetória até hoje: o louvor a Jesus. “Felizmente, sinto que além de agradar meu público, Deus está contente com o resultado deste projeto, e isso não poderia me deixar mais emocionado, já que é para ele que estou cantando”, afirmou.

O disco solo “A Ti Entrego” foi lançado em outubro do ano passado. “É o projeto da minha vida, o maior, o mais ambicioso. Quando a pessoa tem 30 anos de carreira geralmente ela já está pensando em se aposentar, e eu estou me renovando”, disse.

O projeto não quer dizer que ele esteja deixando a companhia do irmão Zezé nos palcos. Pelo contrário. “Não vou me separar dele nunca, de jeito nenhum. Esse projeto é pessoal e espiritual, não o vejo por um lado profissional. É um caminho paralelo à minha carreira que jamais vou parar de percorrer. Esse disco é para Deus, não para mim.”