Sem surpresas, Karol Conká foi a eliminada do BBB 21 nesta terça-feira (23).

A rapper teve rejeição recorde, alcançando 99,17%. O crosfitteiro Arthur teve 0,54% enquanto o doutorando em Economia Gil ficou com somente 0,29%.

Ao longo do programa, Karol protagonizou diversas tretas pesadas com outros participantes.

Muitas delas foram caracterizadas pela postura agressiva, enquanto outras discussões se iniciaram a partir de realidades paralelas construídas a partir da cabeça da participante.

Com a saída de Karol, o chamado “gabinete do ódio”, grupo do qual ela faz parte, fica composto apenas por Projota, Lumena, Arthur e Pocah. Nego Di foi eliminado na última semana com 98,76% dos votos.