Durante toda esta quarta-feira (24) a Vigilância Sanitária de Anápolis tem vistoriado academias e arenas de futebol.

Os estabelecimentos até podem funcionar no grau moderado da matriz de risco, atualmente em vigor, mas devem observar as normas de higiene e distanciamento social.

Denúncias que chegaram ao órgão, no entanto, afirmam que há diversos locais – como as famosas academias do Jundiaí – que insistem em descumprir o último decreto.

Os fiscais estão indo conferir in loco e, além de conscientizar os proprietários, também estão advertindo que o não cumprimento acarretará em interdição e multa.

A Força Tática Municipal foi acionada para dar suporte aos servidores da Vigilância, que vão apresentar o resultado da ação nos próximos dias.