Atualizada às 18h01 com nota da assessoria de imprensa do vereador Alex Martins

Vereador pelo Solidariedade, Divininho do Sindicato está com Covid-19. Ele é o sexto parlamentar a testar positivo neste ano.

Desde janeiro, Fred Caixeta (Avante), Wederson Lopes (PSC), Leandro Ribeiro (PP), Andreia Rezende (SDD) e Alex Martins (PP) também testaram positivo para o novo coronavírus e tiveram de se isolar em casa.

Mais de 20 servidores tiveram o diagnóstico e apenas as atividades administrativas foram interrompidas.

As sessões remotas usadas por praticamente todas as casas legislativas Brasil afora durante a pandemia seriam uma opção, mas a Câmara de Anápolis enfrenta dificuldades técnicas para isso – mesmo com plataformas acessíveis, gratuitas e de fácil uso à disposição.

A precariedade tecnológica na Casa, aliás, é um dos pontos que mais tem chocado vereadores novatos, além da inabilidade da Presidência em contar esse tipo de problema.

Para conter a contaminação desefreada, a Mesa Diretora suspendeu as sessões ordinárias até 15 de março. A possibilidade delas serem virtuais existe. “Mas é remota”, reconhece um de seus integrantes.

Nota da assessoria de imprensa do vereador Alex Martins: O gabinete do vereador Alex Martins (PP), a respeito de matéria publicada pelo Portal 6 nesta quarta-feira, 24, esclarece que o vereador não testou positivo para a covid-19. Ressalta ainda que, assim como seus colaboradores na Câmara Municipal, tem tomado todas as precauções e medidas de segurança, como distanciamento social e uso de máscara.