Marcos Pitombo, 38, viu o nome dele entre os assuntos mais comentados das redes sociais por causa da separação de Gabriela Pugliesi, 35, e Erasmo Viana, 35. Tudo porque perfis de fofoca afirmaram que o ator seria o pivô do término e que teria um caso com o influenciador digital.

No ar em “Haja Coração” (Globo), ele negou a informação. “Um bom dia, cheio de alegria e coisa boa para todo mundo”, ironizou nas redes sociais. “Menos, claro, para jornalista de fake news que ganha a vida vendendo notícia falsa porque esse merece se fuder.”

A equipe do ator entrou com uma notificação judicial pedindo a exclusão do boato, que afirma ser “sem qualquer fundamento ou amparo na realidade”. “O perfil lançou mão de uma notícia falsa para criar factoides, gerar cliques e monetizar a pseudo informação caluniosa”, diz a assessoria de imprensa dele.

“A advogada Mariana Zonenschein, do escritório Asseff Zonenschein, já notificou judicialmente o perfil no Instagram que envolveu o nome do ator na separação do casal e entrará com ações nas esferas cível e criminal contra quem insistir em propagar essa notícia sem qualquer fundamento ou amparo na realidade”, completa.

Procurado pela reportagem, Erasmo Viana ainda não se pronunciou sobre o assunto. O influenciador foi quem confirmou nas redes sociais a separação no último domingo (21). “Acho que alguns de vocês já viram que saíram notícias que a Gabi e eu estamos nos separando e, infelizmente, é verdade. Eu cometi um erro grave, me arrependi, já conversamos bastante, mas no momento cabe a mim respeitar a decisão dela”, contou nas redes sociais.

Viana disse que resolveu se pronunciar por respeito às pessoas que acompanham e torcem por ele. O influenciador afirmou que pretende “deixar que o tempo cure qualquer ferida que tenha ficado” e que Pugliesi e ele estão resolvendo a situação da melhor maneira possível.

Já Pugliesi publicou um vídeo em que conta que houve um acontecimento entre os dois que a chocou muito. Sem revelar o motivo, disse que agora pretende ser mãe sem necessariamente ter um marido.

De acordo com a influenciadora, foram um ano e três meses tentando engravidar de Erasmo, mas o processo não deu certo. No meio dessas tentativas houve uma ruptura. Para Pugliesi, Deus não queria que ela tivesse um filho neste momento.

“Agora que estou separada, posso falar para vocês que tentei engravidar durante um ano e três meses. Com tratamento, fiz inseminação, usei muitos hormônios para induzir ovulação, fiz FIV (fertilização in vitro), foram muitas tentativas. Todas frustradas. Toda mulher sabe o quão doloroso são essas tentativas. Meu corpo mudou completamente, fiquei com celulite até o joelho, minha cabeça pirou”, comentou.