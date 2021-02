O humorístico “Toma Lá, Dá Cá”, exibido entre 2007 e 2009, voltará a ser reprisado na Globo, nas tardes de sábado, a partir do próximo dia 6. No retorno, serão exibidos dois episódios da terceira temporada: “A Garota da Capa” e “O Rouxinol do Jambalaya”.

O programa já tinha sido reapresentado entre agosto e dezembro do ano passado. Após uma pausa de dois meses, quando a emissora exibiu filmes na faixa, a sitcom retorna à grade. As confusões e histórias dos personagens do condomínio Jambalaya serão transmitidas no horário que antecede o Se Joga, atração que, após um ano fora do ar, volta em novo formato e apenas com Fernanda Gentil como apresentadora.

Com texto de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, “Toma Lá, Dá Cá” tem no elenco nomes como Adriana Esteves, Diogo Vilela, Marisa Orth, Arlete Salles, Fernanda Souza, Alessandra Maestrini, Daniel Torres, George Sauma, além do próprio Falabella, entre outros. A série será exibida em todas as praças da emissora que não utilizam a faixa para programação local.