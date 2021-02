Nota da Planet Pizza, uma das mais tradicionais da Vila Jaiara, divulgada na tarde desta quinta-feira (26) nega que um jovem de 26 anos, preso na noite anterior pela Polícia Militar, trabalha no estabelecimento.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, a proprietária do local disse que ele foi desligado há três anos — exatamente quando a empresa descobriu a atividade criminosa.

É uma versão diferente da apresentada pelo jovem depois de ser visto por policiais entregando papelotes de crack a outro indivíduo em uma rua do bairro.

Logo em seguida, ele não obedeceu ao sinal de parada da guarnição e foi perseguido pela viatura por diversas ruas.

Na casa dele, mais droga e dinheiro foi encontrado. Levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, ele foi autuado por tráfico de drogas, crime inafiançável.

A repercussão do caso trouxe desconforto à Planet Pizza, que reclamou de não ter sido procurada pela imprensa.

Na nota enviada aos veículos de comunicação, o estabelecimento reforçou que não compactuar com “qualquer atividade ilegal e imoral”. Leia na íntegra a seguir:

A Planet Pizza vem por meio deste, comunicar a todos os seus clientes e amigos que, não possui nenhum funcionário sem registro na carteira de trabalho, incluindo seus entregadores, e que, repudia veemente a notícia trazida ontem pelos meios de comunicação sem antes que fossem questionados! “A famosa pizzaria da jaiara que faz pizza grande” como foi falado pelas reportagens, não compactua com qualquer atividade ilegal e imoral, prezando sempre pela honestidade e valorando os princípios éticos e morais do cidadão de bem. Esclarece que o indivíduo foi funcionário da pizzaria, porém, teve seu contrato de trabalho rescindido em 06.03.2019, por ter ciência do ocorrido nessa época e por não prezar por esse tipo de conduta. Esperamos que a falsa notícia espalhada ontem (25.02.2021) seja retratada por todos que a compartilharam! Desde já, pedimos desculpas aos nossos amigos e clientes pelos transtornos causados!