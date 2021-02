Com mais de 90% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados, não resta outra alternativa à Prefeitura de Anápolis a não ser decretar o grau crítico da matriz de risco. Como adiantado pelo Portal 6, as autoridades sanitárias estão debatendo o assunto.

O grau crítico da matriz de risco é definido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) como “lockdown ou isolamento social avançado”. Esse nome se dá em razão do nível de restrições que, em geral, atinge diretamente todos os serviços não essenciais.

Se não houver nenhuma alteração no documento, boa parte do comércio e alguns serviços não poderão funcionar a partir do momento em que o decreto formalizando a mudança de nível for publicado no Diário Oficial.

Ficam mantidas as atividades integrais em supermercados, mercearias, postos de combustíveis e farmácias, serviços básicos e de utilidade pública, além de atendimentos de urgência e emergência em unidades médicas e odontológicas.

Demais estabelecimentos comerciais, a exemplo de lojas de qualquer natureza e ambientes de alimentação, devem adotar o sistema delivery. Quando não puder, precisam manter as portas fechadas – sem atendimento ao público.

Comércio de rua, comércio no Terminal Urbano e feiras ficam suspensas. Exceção é o Mercado do Produtor, que poderá funcionar com até 200 clientes de maneira simultânea.

Atividades em academias, praças, parques e demais locais de lazer e entretenimento ficam terminantemente proibidas, assim como eventos de qualquer porte e natureza.

Igrejas e estabelecimentos de ensino também não têm permissão para poder funcionar presencialmente no grau crítico em Anápolis.

Já as indústrias podem manter suas atividades normalmente, adotando protocolos de distaciamento social. Obras, somente aquelas relacionadas ao fornecimento de atividades essenciais e infraestrutura pública.

Empresários, empreendedores e profissionais liberais que ficaram com dúvidas podem consultar no Portal do Cidadão sobre como ficam suas atividades — digitando CNPJ ou Inscrição Municipal.

A íntegra dos protocolos para cada segmento econômico também pode ser conferida abaixo: