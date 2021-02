Idosos com idade igual ou superior a 75 anos de idade que já se cadastraram no ZAP da Vacina para receber a primeira dose já podem ser imunizados no próximo domingo (28), das 08h às 16h, em sistema drive-thru, no viaduto da Brasil (cruzamento da Av. Brasil com a Av. Goiás), na CMTT e em quatro pontos fixos de vacinação que estarão abertos: Unidades de saúde da Vila União, Vila Norte e Filostro Machado.

Além dos novos cadastrados, também podem receber a vacina os idosos acima de 80 anos que já foram imunizados e necessitam receber a segunda dose.

“Para saber a data correta, é necessário identificar o dia da primeira dose e a data limite no cartão de vacinas. Aqueles que foram vacinados em domicílio e não são acamados também devem procurar um dos pontos de vacinação para receberem a segunda dose”, frisa a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia. Ela explica que a partir de 14 dias da primeira dose a pessoa já pode receber a segunda.

O idoso deve levar documentos pessoais e cartão SUS e de vacina (se tiver). Até o momento, 13.832 pessoas foram vacinadas em Anápolis, entre idosos com idade igual ou superior a 80 anos (1ª e 2ª dose) e profissionais da linha de frente da saúde.

Cadastro

Para fazer o cadastramento, a pessoa deve acessar o Zap da Vacina no endereço www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura de segunda a sexta, das 08h às 18h. O atendente vai pedir os documentos pessoais para fazer o cadastro e finalizá-lo.

Os casos de pacientes acamados devem ser informados, pois, neste caso, a imunização será realizada em domicílio. Para dar mais celeridade, foi ampliado o número de atendentes. Outra medida que agiliza o atendimento é que a procura no Zap seja somente para pessoas do grupo prioritário de idosos com idade igual ou acima de 75 anos.