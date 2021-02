Um Gol bateu contra uma loja de materiais para construção no Jundiaí, bairro da região Central de Anápolis.

A colisão ocorreu na noite deste sábado (27) quando o condutor do veículo tentava entrar na Avenida Mato Grosso.

Motoristas, que pararam para fotografar, disseram à Polícia Militar que ele vinha da Avenida Jacinta contramão quando perdeu o controle.

Com o impacto, o vidro da frente do veículo ficou destruído — assim como uma das portas do estabelecimento.

Ninguém ficou ferido e as circunstâncias do acidente serão investigadas. Não há confirmação de que o condutor estava embriagado.