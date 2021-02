Uma ação que tinha de tudo para se consagrar como um momento de alívio e tranquilidade, acabou se tornando um verdadeiro pesadelo no início da tarde deste domingo (28) em Anápolis.

É que um homem, de 52 anos, levou a mãe idosa para se vacinar em um dos postos imunização da cidade.

Ao chegar lá, porém, enfrentou problemas de cadastramento, que impediram o prosseguimento da imunização.

Revoltado, ele começou a causar uma confusão no local e xingar uma das colaboradoras do postinho.

A irritação do homem foi tamanha que fez com que os presentes ficassem com medo e acionassem a Polícia Militar (PM).

Contudo, nem a presença dos militares pareceu amenizar a raiva do homem, que resistiu à abordagem e xingou os PM’s de diversos nomes, chegando a provocá-los dizendo que não iriam colocar a mão nele.

Diante da postura dele, os policiais não tiveram escolha senão usar de força física para conter o suspeito e encaminhá-lo até a Central de Flagrantes, onde foi autuado por desacato.