A cantora norte-americana Taylor Swift foi mais uma que decidiu cancelar os shows que faria no Brasil por conta da pandemia da covid-19. As apresentações faziam parte da turnê “Lover Fest”, que já tinha sido parcialmente cancelada anteriormente.

Em comunicado divulgado em seu Instagram oficial, a cantora afirmou que vivemos uma pandemia sem precedentes e, portanto, não há como afirmar quando esses shows poderiam ser realizados.

“Essa é uma pandemia sem precedentes que tem mudado os planos de todo mundo e ninguém sabe como estará o panorama em um futuro próximo”, afirmou Swift. “Estou muito desapontada por não poder ver vocês pessoalmente tão cedo quanto eu queria e mal posso esperar para que nós possamos estar em todos os shows com segurança novamente.”

Taylor Swift lançou dois álbuns de surpresa no ano passado durante a pandemia. Ela lançou em dezembro o disco “Evermore”, que a cantora definiu como um “disco-irmão” do “Folklore”, liberado para os fãs em julho.

“Eu amo vir aqui contar boas notícias e contar sobre um novo projeto pra vocês. Contar notícias que me deixam triste não é a minha coisa preferida no mundo. Eu sinto muito, mas eu não posso remarcar os shows que nós havíamos adiado. Ainda que o reembolso tenha ficado disponível desde que eu adiei shows da ‘Lover Fest’, muitos de vocês seguraram os ingressos e eu mesma me ative à ideia de que nós poderíamos reagendar as apresentações.”

Reembolso

E por falar em reembolso, a Tickets For Fun -empresa responsável pela realização dos shows no Brasil- não fará o reembolso em dinheiro dos ingressos comprados, mas oferecerá o valor da compra em créditos para serem gastos em compras futuras.

A regulamentação segue a Lei nº 14.046, que prevê que o valor gasto em ingressos para eventos que foram cancelados ou adiados em razão da pandemia de coronavírus deve ser reembolsado em crédito para o cliente.

O prazo para entrar com o pedido de reembolso em crédito é de 120 dias corridos a partir da data do cancelamento do evento. A partir daí, a Tickets For Fun tem 30 dias para dar acesso ao crédito para o cliente, que terá que usá-los em até 12 meses após o fim do decreto de calamidade pública.