A carteira de crédito do Sicredi, principal instrumento da instituição para auxiliar seus mais de 4,5 milhões de associados e levar desenvolvimento para as regiões onde está presente, superou a marca de R$ 100 bilhões. O dado representa um crescimento de 32,8% na comparação com o valor verificado em fevereiro de 2020, acima inclusive das estimativas de alta na carteira de crédito do mercado que, segundo a FEBRABAN, devem crescer 7,3% neste ano.

Do montante concedido pela instituição, R$ 46,9 bilhões foram para associados Pessoa Física do agronegócio, sendo 31% do valor destinado à agricultura familiar; R$ 35,2 bilhões para associados Pessoa Jurídica (PJ), sendo cerca de 63% destinado a micro, pequenas e médias empresas; e R$ 17,9 bilhões para associados Pessoa Física (PF) Urbana, sendo 43% dos associados com renda até R$ 4 mil.

No fechamento de 2020 (em comparação ao ano de 2019), o Sicredi apresentou um crescimento da carteira de PF de 26%. Para PJ esse crescimento foi ainda maior, representando 54% de aumento.

Uma parte do crescimento da carteira de PJ em 2020 pode ser explicado pela atuação do Sicredi no cenário de pandemia. Nas concessões de crédito via linhas emergenciais de apoio ao segmento PJ, BNDES Pequenas Empresas, o Sicredi totalizou, em 2020, R$ 860 milhões concedidos em 5.230 operações. Pelo PESE (Programa Emergencial de Suporte a Empregos), a instituição concedeu R$ 171 milhões em 6.798 operações.

Já via PRONAMPE, linha que apresentou uma grande demanda em função das condições muito favoráveis aos micro e pequenos empreendedores para capital de giro, o Sicredi liberou um volume de R$ 2 bilhões em 41.047 operações. Por fim, no PEAC FGI (Programa Emergencial de Acesso ao Crédito), foram concedidos R$ 2,7 bilhões em 11.244 operações realizadas.

“Como instituição financeira cooperativa, nosso maior objetivo é atender as necessidades dos associados. O crédito é um instrumento importante para esse propósito e a manutenção dos volumes expressivos de concessão, especialmente no atual cenário de tantos desafios sanitários e econômicos, tem sido fundamental para as atividades das empresas, do segmento agro e das pessoas, nos seus mais variados desafios. A marca de R$ 100 bilhões reforça o papel da instituição, ajuda a oxigenar a economia e a desenvolver as regiões onde atuamos”, explica Gustavo Freitas, Diretor Executivo de Crédito do Sicredi.

O crescimento da carteira de crédito do Sicredi não é de agora, e expressa a confiança dos associados nas cooperativas que integram o Sistema, com sustentabilidade, solidez e segurança. O empenho e compromisso da instituição em melhorar a vida dos associados e das comunidades vai muito além do crédito, com orientações e ofertas seguras nos diversos produto e serviços, que seguem um ritmo equivalente de expansão.

