O governador Ronaldo Caiado (DEM) mais uma vez reagiu aos ataques do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, que desta vez afirmou que o democrata “tem sérios problemas psiquiátricos”.

“Meu problema psiquiátrico sério é ter ojeriza a quem rouba dinheiro da saúde e do transporte público”, respondeu em nota divulgada nesta terça-feira (02).

Caiado também afirmou que o governador do Do Distrito Federal “só pensa em negociatas” e sugeriu mais trabalho no combate à pandemia.

Veja a nota na íntegra:

Meu problema psiquiátrico sério é ter ojeriza a quem rouba dinheiro da saúde e do transporte público. A incompetência de Ibaneis é tamanha que o DF, além de ter a folha bancada pela União, recebe mais de R$ 14 bilhões a fundo perdido, mas não consegue ser exemplo de gestão. Porque ele só pensa em negociatas. Por isso teve dois sócios travestidos de secretários na mira da polícia: o secretário da Saúde foi preso e o de Transportes comanda uma máfia no Entorno. Mesmo com tantos recursos bancados pela União, hoje o DF tem apenas 358 leitos para pacientes de Covid. Sabendo que grande parte da população do Entorno trabalha e consome em Brasília, Ibaneis em vez de investir na saúde, prefere atacar essa população, fala em fechar a divisa e negar atendimento. Tudo para desviar o foco da falta de investimentos na saúde. Enquanto isso, em Goiás, montamos mais de 860 leitos e vamos chegar a mais de mil até o começo da próxima semana. Temos dois hospitais de campanha, que atendem inclusive pacientes do DF, um em Luziânia e outro em Formosa, que serão transformados em Hospitais Regionais quando isso tudo passar. Mais trabalho, menos “negócios”, Ibaneis. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado