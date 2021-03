Acontece, durante o mês de março, o Feirão da Aprovação Realiza Construtora. A ideia é orientar e ajudar as pessoas que desejam sair do aluguel, a trilharem o melhor caminho para a conquista do seu imóvel.

Como fazer a simulação de análise de crédito?

Tudo começa com uma simples simulação sem compromisso, que pode ser feita:

presencialmente, no plantão de vendas da Av. Brasil Sul, 2480. ou também de forma on-line, clicando aqui.

Quais informações são necessárias?

Em ambos os processos, é necessário fornecer alguns dados, como documentos pessoais, comprovante de renda e extrato de FGTS.

De posse dessas informações, é realizada a análise de crédito para cada caso. Se ele já for aprovado, é possível escolher a unidade e, inclusive, assinar o contrato na hora. Isso porque corretores, equipe comercial e correspondente bancário estão juntos para facilitar e concluir a compra com agilidade.

E se meu crédito não for aprovado?

Se o crédito não for aprovado logo de imediato, não há motivos para desanimar. Afinal, a Realiza possui profissionais capacitados a mostrar o que é preciso fazer para conseguir o crédito desejado. Às vezes, uma simples composição de renda entre familiares pode resolver.

O autônomo, com renda informal, também pode fazer a simulação?

Sim! Vale a pena ressaltar que é possível comprovar a renda de várias formas. Ao contrário do que muitos imaginam, não é só através de holerites e da carteira assinada.

Extratos bancários, declaração de Imposto de Renda, também possibilitam que trabalhadores informais, autônomos ou MEIs (Microempreendedores Individuais) tenham acesso ao financiamento imobiliário. Somando-se a isso, as taxas de juros no menor patamar da história, deixam o crédito habitacional mais acessível para todos.

Diante desse cenário, a construtora espera, com o Feirão da Aprovação, agilizar a realização do sonho da casa própria de muitas famílias.

Para tanto, disponibilizou todas as suas unidades à venda que se enquadram no Programa Casa Verde e Amarela, na planta ou em construção. Há imóveis já na fase final de obra, com entrega prevista ainda para 2021.

Faça sua simulação

