A seção Rápidas do Portal 6 conversou com Roberto Naves no final da noite desta quarta-feira (03) sobre o assunto que todos querem saber: vem aí o lockdown?

O prefeito ainda está no gabinete analisando planilhas elaboradas por técnicos da Semusa, que foram entregues para ele durante à tarde. Nesses documentos há dados sobre a nova cepa e o perfil dos pacientes.

Roberto tem ouvido os médicos que cuidam dos 60 leitos de UTI montados pelo município e garante que tomará a decisão de forma compartilhada com esses profissionais.

Uma reunião definitiva com eles ocorrerá na manhã desta quinta-feira (04) e o prefeito espera tornar público o desfecho do encontro até às 14h.

Pode ser por coletiva de imprensa ou em pronunciamento nas redes sociais.

“Há decreto pronto para sete dias. Há decreto pronto para dez dias”, adianta Roberto, para o caso da deliberação ser realmente pelo fechamento da cidade.