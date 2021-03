Policiais do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis cumpriram na manhã desta quinta-feira (04) um mandado de prisão temporária contra um jovem de 20 anos.

Ele confessou ser o autor do homicídio qualificado contra Edfran de Souza Silva, de 30 anos, no dia 1º de novembro do ano passado, na Vila Esperança.

A corporação descobriu que, na ocasião, a vítima estava bebendo em um bar com amigos, quando um dos jovens que estava com ele atravessou a rua para urinar.

O homicida confesso viu toda a cena e ficou revoltado, porque um dos familiares dele teria visto a genitália do rapaz.

Houve uma discussão no local e, para evitar maiores problemas, Edfran saiu do bar a pé com os colegas. No entanto, foram perseguidos pelo autor, que foi até em casa para pegar uma arma de fogo.

A vítima levou cinco tiros na cabeça e nas costas. Os outros amigos nada sofreram, incluindo o que urinou perto da casa do atirador.

Ele já tem passagens por extorsão e foi recolhido para o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública da cidade.