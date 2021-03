Anápolis registrou nesta quinta-feira (04), um dia antes do lockdown, mais 11 mortes por Covid-19 —o maior número desde o início da pandemia. As vítimas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), foram:

uma mulher, de 65 anos, que faleceu no dia 27;

um homem, de 32, que foi a óbito no dia 28;

um homem, de 74, e uma mulher, de 82, que faleceram no dia 01;

quatro homens, de 32, 54, 65 e 80, que foram a óbito no dia 02;

um homem, de 47 e uma mulher de 77, que faleceram no dia 03; e

uma mulher, de 83, que foi a óbito na data de hoje.

Três das vítimas estavam no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, duas na UPA da Vila Esperança, duas no Hospital Evangélico Goiano (HEG), duas na Clínica Cliame, em Goiânia, um no Ânima e um na Santa Casa.

Nas últimas 24h, também foram confirmados 205 casos – 111 de moradores do sexo feminino, com idade entre dois e 87 anos, e 94 do sexo masculino, de quatro a 84 anos.

O total de confirmações chegou a 24.516, sendo que 516 se referem a óbitos. Na rede município há, atualmente, dez leitos disponíveis