Após a bem sucedida temporada do Tema de Hoje, em 2020, o Portal 6 apresenta nesta sexta-feira (05), dia em que Anápolis entra em lockdown, o podcast 20 Minutos.

No episódio de estreia, além do fechamento da cidade, os assuntos foram: a condução da pandemia, o surto de Covid-19 na Câmara Municipal e os desdobramentos do caso do menino Miguel.

Os episódios são semanais e conduzidos por Danilo Boaventura, editor-chefe do Portal 6.

Repórteres e convidados especiais também participam das edições, que serão sempre semanais e hospedadas nos principais stream’s de áudio às sextas-feiras à tarde.

Ouça no Spotify