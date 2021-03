Foi identificado como Manoel Dias dos Santos, de 71 anos, o idoso encontrado morto na manhã desta sexta-feira (05), no Residencial Nova Aliança, no extremo Sul de Anápolis.

O corpo já estava entrando em estado de decomposição e foi deixado em um grande terreno baldio, nas proximidades de uma escola.

A reportagem do Portal 6 apurou que a vítima estava com ferimentos de faca na região do pescoço e do abdômen.

Policiais militares foram os primeiros a chegarem no local para fazer o isolamento da área. A Polícia Civil teve de ser acionada logo em seguida para solicitar da Polícia Científica a perícia de local e o laudo cadavérico.

O corpo já está no Instituto Médico Legal (IML) e o caso agora será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

