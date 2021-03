Idosos com idade igual ou superior a 70 anos podem se cadastrar no Zap da Vacina <www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura> a partir desta segunda-feira (08). Para essa faixa etária foi liberado apenas o cadastro, as vacinas serão administradas assim que chegarem mais doses.

“Esse cadastro vai permitir uma melhor operacionalização. Os idosos de 70 a 74 anos serão avisados quando chegarem mais vacinas para se dirigirem a um dos pontos fixos”, explica a diretora de Vigilância em Saúde, Mirlene Garcia.

E quem tem 75 anos ou mais e se cadastrou pelo Zap da Vacina pode se dirigir a um dos pontos fixos – que foram ampliados – para receber a primeira e segunda dose. São eles: unidades de saúde do JK, Anexo Itamaraty e Conjunto Filostro Machado; Banco de Leite; CMTT; Ginásio Internacional Newton de Faria; e Ginásio da UniEVANGÉLICA. A vacinação acontece das 08h às 16h.

Mirlene aproveita para chamar aqueles idosos que receberam a primeira dose em casa e não são acamados a comparecerem até um dos locais de vacinação para receber a segunda. “É importante que este grupo procure para não perder o prazo da dose”, frisa. O idoso deve acompanhar a data que está no cartão de vacinas.

Cadastro

Para fazer o cadastramento, a pessoa deve acessar o Zap da Vacina de segunda a sexta, das 8h às 18h. O atendente vai pedir os documentos pessoais para fazer o cadastro e finalizá-lo. Os casos de pacientes acamados devem ser informados, pois, neste caso, a imunização será realizada em domicílio.

Para dar mais celeridade, foi ampliado o número de atendentes. Outra medida que agiliza o atendimento é que a procura no Zap seja somente para pessoas do grupo prioritário de idosos com 70 anos ou mais, reforçando que, entre essa idade e 74 anos, só está sendo feito o cadastro, já que o início da imunização deste grupo depende da chegada de novas doses.