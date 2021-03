Anápolis registrou nesta segunda-feira (08) mais 15 mortes por Covid-19, batendo recorde de notificações. Já são ao todo 538 vidas perdidas para Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), as vítimas são duas mulheres, 66 e 70 anos, que faleceram no dia 05; um jovem de 25 anos e três mulheres, 44, 62 e 66 anos, que foram a óbito no dia 06.

Além de duas mulheres de 46 anos e quatro homens, 41, 44, 77 e 91 anos, que faleceram ontem (07); e uma mulher de 69 anos e dois homens, 39 e 41 anos, que não resistiram na data de hoje.

Seis das vítimas estavam no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, três na Santa Casa, duas na UPA da Vila Esperança, duas no Cliame, em Goiânia, uma no Ânima Centro Hospitalar e uma no Hospital Municipal.

Nas últimas 24h, também foram confirmados 199 casos – 117 de moradores do sexo feminino, com idade entre 15 e 82 anos, e 82 do sexo masculino, de cinco a 91 anos.

O total de confirmações chegou a 25.239, sendo que 22.613 se referem a pacientes curados. Na rede municipal há, atualmente, onze leitos disponíveis das 73 UTIs exclusivas para atender Anápolis.