Médicas, enfermeiras, advogadas, bombeiras, professoras, empresárias. A verdade é que, merecidamente, as mulheres estão cada vez mais ocupando cargos de liderança na sociedade.

E nesta segunda-feira (08), em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Portal 6 traz uma lista de mulheres que se destacam pelo trabalho importante que desenvolvem em Anápolis.

Sabemos há várias outras que merecem honrarias nesta data e na lista não é possível citar nominalmente cada uma. Por isso, desde já, a reportagem deseja um grande parabéns para todas.

Confira:

Viviane Kenia de Sousa

É coordenadora do Hospital Municipal e é uma das profissionais que está atuando na linha de frente contra a Covid-19 em Anápolis.

Rafaella Gonçalves Pereira

É enfermeira intensivista e servidora da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). É responsável por prestar, todos os dias, atendimentos para pacientes que estão contaminados pela Covid-19.

Lucivane Maria Pereira

É técnica de enfermagem e também é servidora da Semusa. Trabalha com pacientes com Covid-19 que necessitam de cuidados contínuos.

Mirlene Garcia

Diretora de Vigilância em Saúde de Anápolis e integrante da equipe técnica da Semusa que decide quais as medidas ideais de proteção contra à pandemia na cidade.

Elisângela Gomes de Oliveira

Foi a primeira profissional de saúde a ser vacinada contra a Covid-19 em Anápolis. Também foi responsável por tratar o primeiro paciente a dar entrada com a doença no Centro de Internação Norma Pizzari.

Lara Sartin

Jornalista e assessora de comunicação da Semusa. É responsável pela produção diária dos boletins de atualização da Covid-19 em Anápolis.

Andréia Rezende

Foi a mulher mais bem votada da cidade para o cargo de vereadora nas eleições de 2020. O primeiro projeto de Lei apresentado por ela na Câmara Municipal propôs a criação de um código para salvar mulheres em situação de violência doméstica.

Trícia Barreto

Vereadora eleita por Anápolis em 2020. É médica, especialista em ginecologia e obstetrícia, atende pelo pelo SUS e usa as redes sociais para falar sobre empoderamento feminino e dar dicas de saúde.

Seliane Santos

Presidente da ONG SOS Animais, que resgata animais em situação de abandono. Foi eleita vereadora por Anápolis em 2020 e trabalha atualmente para construir um abrigo municipal de acolhimento e bem estar animal.

Thais Souza

É advogada e está no segundo mandato como vereadora em Anápolis. Foi responsável pela criação do projeto do Castramóvel, uma iniciativa que fornece castração gratuita para animais abandonados ou de famílias de baixa renda.

Cleide Hilário

Formada em Direito, pós graduada em direito público e vereadora eleita por Anápolis em 2020. Autora do projeto de criação da Procuradoria Especial da Mulher. Trabalha com projetos sociais, sendo um deles o Quem Ama Cuida, que ajuda crianças, idosos e adolescentes, além de mulheres vítimas de violência doméstica.

Silvia Letícia Dourado

Sargento do Corpo de Bombeiros desde 2004. Atua exemplarmente no serviço operacional e faz o resgate pré-hospitalar.

Michelle Spíndola

Sargento do Corpo de Bombeiros desde 2010. Atua no serviço operacional, faz resgates pré-hospitalares e também atua em missões mais complexas, que envolvem os caminhões da corporação, como incêndios.

Meiriellen Sglalia

Cabo do Corpo de Bombeiros desde 2012 e presta serviços operações, além de realizar resgates pré-hospitalares.

Daiene Holanda

Capitã da Polícia Militar. É chefe da seção operacional, relações públicas do 28º BPM e chefe da Patrulha Maria da Penha do 3º CRPM.

Daiane Holanda

3º Sargento da Polícia Militar e uma das integrantes mais exemplares da Patrulha Maria da Penha de Anápolis.

Vivian Naves

Primeira-dama de Anápolis. É empresária e integra o Voluntários de Coração, uma iniciativa da Administração Municipal para ajudar famílias carentes.

Karla Valente

É enfermeira com ênfase no cuidado ao idoso. Atualmente trabalha com os tradicionais atendimentos domiciliares e realiza ações voluntárias. Atua ainda nas redes sociais conscientizando a população sobre os cuidados contra a Covid-19.

Poliana de Paula

É farmacêutica esteta, especialista em harmonização facial, e conseguiu inaugurar, mesmo durante a pandemia, uma clínica de estética de sucesso.

Laís Ribeiro e Ana Moukarzel

Empresárias do segmento da moda em Anápolis. Buscaram inovar na pandemia, através da loja Le.Poá, dando um verdadeiro exemplo de administração e marketing.

Tatiane Ferreira

Advogada e presidente da OAB Mulher em Anápolis. Trabalha orientando as mulheres da cidade, principalmente as vítimas de violência doméstica, a buscarem seus direitos e serem bem acolhidas pela Justiça.

Raphaela Meyge

É médica de Cirurgia Geral e inaugurou em Anápolis um consultório especialista em transplante capilar sem deixar cicatriz.

Sonja Maria Lacerda

Professora e atual secretária Municipal de Integração Social, Cultura e Esporte. Estudou Pedagogia e se especializou em Educação Inclusiva. Já atuou como Secretaria Municipal de Educação e Coordenadora Regional de Educação, Cultura e Esporte de Anápolis

Marisleide Santos

Titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Trabalha nas investigações e no acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica e crimes diversos.

Kênia Segantini

É titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis e trabalha na investigação dos mais diversos crimes envolvendo menores de idade. Já comandou, inclusive, ações contra criminosos que faziam armazenamento de pornografia infantil.

Betty e Brenda Agi

Empresárias, biomédicas e presidentes da ONG Compaixão Internacional. Recentemente foram citadas em uma lista reconhecida pela ONU como duas das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo na categoria Projetos Humanitários.

Eliane Bento Moreira de Lima

É enfermeira e atualmente é responsável pela coordenação geral do SAMU 192 Regional Anápolis.

Kathrein Moura Faria

Foi candidata a vereadora por Anápolis nas eleições de 2020 para defender a bandeira da acessibilidade para pessoas com deficiência. Nasceu sem os braços e se tornou digital influencer depois de começar a produzir conteúdos nas redes sociais para mostrar que pode fazer tudo o que quiser.

Geli Sanches

É professora. Graduada em Pedagogia com pós-graduação em Direito Processual Civil. Foi vereadora de Anápolis e candidata a vice-prefeita nas eleições de 2020.

E aí, faltou alguma mulher importante na lista? Cita nos comentários e nos conte um pouco sobre a história de vida dela. 😉