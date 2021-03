Em mais uma conquista que reflete projeções acertadas da equipe econômica, o Sicredi obteve destaque no ranking Prisma Fiscal, criado e gerido pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e que foi divulgado na segunda quinzena de fevereiro. Reconhecido pelo rigor técnico aplicado em suas avaliações, o levantamento reúne algumas das maiores instituições financeiras e consultorias de economia do país.

O Sicredi figura em primeiro lugar nas categorias que avaliam projeções de Despesa Total do Governo no Longo Prazo e Resultado Primário do Governo Central no Curto Prazo. A instituição financeira cooperativa também aparece como segunda colocada na divisão de projeções sobre Resultado Nominal do Governo Central no Longo Prazo e terceiro em Dívida Bruta do Governo Geral no Longo Prazo.

“O resultado conquistado nesta edição do Prisma Fiscal reflete a capacidade cada vez mais apurada do Sicredi em fazer projeções econômicas também sobre esses tipos de indicadores. Trata-se de um levantamento com metodologia altamente criteriosa e técnica, e alcançarmos as primeiras colocações em algumas categorias é algo gratificante já que o conhecimento sobre política fiscal nos possibilita ter mais assertividade nas projeções que fazemos contribuindo com a tomada de decisão dos nossos associados em relação aos seus investimentos e os rumos de seus negócios”, afirma Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi.

O Prisma Fiscal é um sistema de coleta de expectativas de mercado, organizado e divulgado pelo Ministério da Fazenda, para acompanhamento da evolução das principais variáveis fiscais brasileiras sob a ótica de importantes analistas do setor privado. O levantamento possibilita o controle social sobre a situação fiscal do país e oferece a empresas e cidadãos uma perspectiva consistente a respeito da trajetória das variáveis pesquisadas. Dessa maneira, passa a ser um importante instrumento de planejamento e tomada de decisão desses agentes, em diferentes horizontes de tempo. Mais detalhes podem ser encontrados no site //www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/prisma-fiscal

Top 5 do Banco Central

No final de janeiro, o Sicredi também obteve destaque no ranking anual de projeções econômicas divulgado pelo Banco Central (BC), o chamado Top 5. Pelo segundo ano consecutivo, a instituição foi a que teve maior presença nas listas das cinco que mais se aproximaram do acerto dos indicadores, sendo a única a aparecer em cinco categorias do ranking.

Na ocasião, o Sicredi ficou em quarto lugar na categoria Curto Prazo Anual para os indicadores Taxa de Câmbio (nota 9,6), IPCA (nota 9,2) e IGP-M (nota 8,9). Na Taxa Selic, ocupou a quinta posição nas categorias Curto Prazo Anual (nota 9,5) e Médio Prazo Anual (nota 8,9).

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.