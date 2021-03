O concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que tem 384 vagas temporárias para Anápolis e as inscrições se encerram nos próximos dias.

A busca é por profissionais para atuar na realização do Censo Demográfico 2021 e as funções são as seguintes: Recenseador (343 vagas), Agente Censitário Municipal (06 vagas) e Agente Censitário Supervisor (35 vagas).

As inscrições para Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor ficarão disponíveis até o dia 15 de março e a prova objetiva está prevista para o dia 18 de abril.

A taxa é de R$ 39,49, o salário de até R$ 2.100 e os candidatos precisam ter ensino médio completo.

Já para Recenseador, as inscrições terminam 19 de março e a prova será aplicada no dia 25 de abril.

A taxa de inscrição é R$ 25,77, o salário será calculado por produção e os candidatos precisam ter ensino fundamental completo.

Mais informações estão nos editais, disponíveis no site do Cebraspe.