Um áudio obtido pela seção Rápidas do Portal 6 mostra a voz de um homem instruindo participantes de uma manifestação em frente ao prédio residencial onde mora o prefeito Roberto Naves, no bairro Jundiaí.

A mensagem seria para empresários contrários ao lockdown, em vigor há cinco dias. Eles pretendem sair do trevo da Havan, às 15h desta terça-feira (09), e terminar a carreata nas mediações do Parque Ipiranga.

Logo no início, ele tenta convencer os demais a seguir as orientações que está dando e sugere que uma famosa associação que prega a paz e valores humanitários estaria por traz do movimento.

“Já estão divulgando. Lá na chácara não vai dar o efeito esperado. O pessoal do Rotary já está preparando. A imprensa já está avisada. Vamos para porta do prefeito. Não tem problema não. Onde ele mora, o comprovante de endereço dele é Rio Pizon. Vamos fazer lá entre o Rio Pizon e o Parque. Não adianta fazer passeata no meio da roça, não. É muito longe lá. Não dá certo. Lá tem estrada de terra. É canseira”, instrui.

No grupo, três dos organizadores têm passagens pela polícia por crimes como furto, estelionato e perturbação do sossego.

Governador de um dos oito Rotarys de Anápolis, Wender Borges entrou em contato com o Portal 6 às 13h42 para rebater a menção à entidade. Segundo ele, a instituição centenária é a favor do lockdown. A seção Rápidas mantém a publicação.