Inaugurada em 2007 e considerada uma das principais fábricas do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a Caoa Chery deu inicio a contratação de 300 novos funcionários.

Ao todo, há vagas disponíveis nas áreas de produção, logística, engenharia de novos produtos, paint shop, trim shop e jovem aprendiz.

De acordo com a empresa, a expectativa é que até o próximo mês de julho também seja criado o segundo turno de trabalho. Com isso, outras 300 vagas devem ser abertas entre os meses de agosto e dezembro.

Com esse novo turno, a previsão é que a produção dos veículos passe de 86 mil para 150 mil até o ano de 2023. Atualmente, a unidade já conta com 1,6 mil funcionários.

De acordo com o fundador da Caoa Chery, Carlos Alberto, essas novas contratações só estão sendo possíveis durante à pandemia devido ao apoio do Governo do Estado.

“A Caoa passou incólume pela pandemia. E houve grande ajuda do Governo de Goiás, do Caiado, nesse itinerário. Confiamos nele e não recuamos”, afirmou.

Em novembro de 2020, inclusive, a empresa assinou um protocolo de intenções para investir R$ 1,5 bilhão nos próximos cinco anos e expandir a montadora em Goiás, com previsão de gerar 2 mil empregos diretos e 25 mil indiretos.

Os interessados em integrarem o quadro de colaboradores podem acessar o site de vagas da própria Caoa para cadastrar o currículo.