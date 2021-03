Levantamento da Prefeitura de Anápolis divulgado neste mês mostra que o município ganhou 23.569 novos microempreendedores individuais em 2020, ano de pandemia. Os dados foram levantados junto à Receita Federal, órgão vinculado ao Ministério da Econômia.

As estatísticas mostram que 28% dos MEIs de Anápolis estão na faixa etária entre 31 e 40 anos. Depois vêm as faixas de 21 a 30 anos (21%); 51 a 60 anos (18%); e acima de 61 anos (6,2%). Entre os jovens, dos 23.569 microempreendedores, 172 estão na faixa entre 18 e 20 anos.

A liderança entre os MEIs de Anápolis é de artigos de vestuário e acessórios: 1.933 inscritos (1.517 mulheres e 416 homens). Em segundo está a atividade de cabeleireiro, com 1.822 inscritos. Na terceira posição está promoção de vendas (1.134); seguida por construção civil/obras de alvenaria (907).

Na quarta posição estão lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (885); seguida de mercadorias em geral/predominância de minimercados, mercearias e armazéns (770); restaurantes e similares (553); tratamento de beleza (513); fornecimento de alimentos preparados/maioria para consumo domiciliar (461); e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (424).

Segundo a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Trabalho, Emprego e Renda, os números expressivos apresentados por Anápolis são fruto de um processo constante de evolução do setor produtivo local.

“Entre os fatores que fomentam este crescimento estão políticas públicas de orientação, suporte, consultoria e qualificação de microempreendedores, com intuito de reduzir os índices de informalidade, além de gerar emprego e renda”, avaliou.

A pasta ainda destaca que em Anápolis existe o programa Fábrica do Empreendedor, que atua na formalização, apoio e qualificação dos microempreendedores individuais. Só nos últimos dois meses foram realizados mais de 500 atendimentos.

A Fábrica do Empreendedor agora está localizado na sede do Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis (Ceitec), ao lado do Parque Ipiranga, no Jundiaí. Por conta do decreto excepcional em vigor no município, o atendimento presencial está suspenso, mas pode ser feito de forma on-line pelo telefone (62) 3902-1222, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.