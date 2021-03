O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) nesta quarta-feira (10) notificou mais 18 óbitos e 178 casos de Covid-19 em Anápolis.

As vítimas que as unidades de saúde reportaram à pasta foram um homem, de 67 anos, que faleceu no dia 1º; um homem, de 38, que foi a óbito no dia 02; e três homens, 46, 70 e 76, que morreram no dia 07.

Além de um homem, de 77, que perdeu a vida no dia 08; dois homens, 61 e 82, e três mulheres, 57, 63 e 68, que faleceram no dia 09; e duas mulheres, 62 e 82, e cinco homens, 40, 44, 59, 60 e 81, que não resistiram hoje.

Segundo a Semusa, os hospitais públicos e privados estão com dificuldades na contabilização das mortes por Covid-19 e por isso ocorre esse atraso no boletim.

Dos 178 casos, 97 são de moradores sexo feminino, com idade entre quatro e 87 anos, e 81 do sexo masculino de 07 a 82, que testaram positivo nas últimas 24h.

O acumulado desde o início da pandemia chegou a 25.612 com 573 óbitos. A Semusa diz que Anápolis tem 22.874 pacientes que já receberam alta e são considerados “curados”.

Atualmente 69 das 73 UTIs exclusivas para Covid-19 estão ocupadas. A partir de segunda-feira (15), o número de leitos deste tipo aumentará para 93 após doação do grupo Hypera Pharma.

