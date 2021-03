Familiares, amigos e clientes do empresário anapolino Marcelo Almeida dos Santos estão em luto.

Aos 41 anos, ele não resistiu às complicações da Covid-19 e faleceu nesta quarta-feira (10) após dias luta.

Junto com a esposa, Marcelo era proprietário de uma corretora de seguros. Por anos também serviu como soldado na Ala 2 de Anápolis.

Foram diversas as mensagens e demonstrações de pesar publicadas nas redes sociais ao longo do dia.

As homenagens, em sua maioria deixadas no mural do empresário no Facebook, ressaltaram o caráter ético e íntegro de Marcelo.

“Privilégio ter te conhecido”, deixou registrado um dos amigos.