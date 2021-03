Faleceu na madrugada desta quarta-feira (10) o vereador Divino Cavalheiro Leite, mais conhecido como Divininho do Sindicato.

Ele tinha 44 anos e estava na UTI do Centro de Internação Norma Pizzari. No dia anterior ele havia sido intubado devido à piora do quadro clínico.

Parlamentar de primeiro mandato, Divininho também estava como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Anápolis (SindMetana).

Mais informações a qualquer momento.