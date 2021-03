Caio abriu o coração na noite desta sexta-feira (12). Em conversa com Rodolffo e Sarah, o fazendeiro anapolino desabafou sobre como vem sentindo nos últimos dias.

“Não estou bem, eu estou o dia inteiro contrariado. Meu pé está doendo, a Ju pisou anteontem. Eu não fiquei bravo por ela, mas eu tenho que entender tudo, todo dia, toda hora”.

Caio já passou por um série de acontecimentos no BBB 21. Sofreu acidente que o deixou com lesões nos pés, foi indicado no último paredão e vetado pela produção de participar da última prova do líder.

Aos amigos, o fazendeiro disse ainda que está com saudade de sua casa e de sua família e que a permanência no jogo está difícil.

“Agora eu entendo porque eles perguntaram: ‘você quer continuar?’ Porque os caras sabiam como ia ser o jogo para mim.”

Rodolffo se revelou preocupado. “Nesse momento você tem que juntar forças. Estou preocupado com a sua saúde mental. É pesado? É pesado.”

Mais cedo, o cantor disse em conversa com Sarah que Caio não é mais o mesmo brother alegre e contagiante que conheceu nas primeiras semanas de reality. Segundo o bastião, o amigo perdeu o brilho.