Neste segundo episódio do 20 Minutos falamos sobre duas importantes perdas na política de Anápolis: a do ex-prefeito Adhemar Santillo e do vereador Divininho do Sindicato.

O repórter Caio Henrique contou os bastidores das entrevistas que fez com ambas personalidades.

Denilson Boaventura, também repórter do Portal 6, explica como está sendo a dinâmica da ocupação de leitos de UTI em Anápolis.

Por fim, tocamos no assunto mais quente: o lockdown, que termina na segunda-feira (15), será estendido? É possível adiantar que a matriz de risco volta, mas o grande dilema é se será no nível moderado ou crítico. Dependerá de um fator, que abordamos no podcast.

