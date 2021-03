A Enel Distribuição Goiás iniciou na manhã deste sábado (13) uma força-tarefa para instalar a energia elétrica do complexo hospitalar construído na área do antigo Cais Progresso.

É que no local estão sendo criados novos 20 leitos de UTI para receber pacientes graves com Covid-19 e a expectativa é que já estejam disponíveis à população na segunda-feira (15).

A previsão da Enel, que está arcando com todos os custos do trabalho, é que a energização seja finalizada até o final do dia.

Os novos leitos, doados pela Hypera Pharma, foram anunciados na última quarta-feira (10) e terão objetivo de ajudar a evitar o colapso do sistema de saúde.

O aluguel dos equipamentos será bancado pela gigante farmacêutica por seis meses.

Até o momento desta publicação, 65 dos 73 leitos de UTI da rede municipal reservados para pacientes de Anápolis estavam ocupados.