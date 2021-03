O deputado estadual Antônio Gomide (PT) voltou a falar sobre Anápolis, município que governou entre os anos de 2009 e 2014, neste domingo (14).

O cotidiano da cidade e a condução local da pandemia não eram abordados pelo petista desde o resultado das eleições para prefeito no ano passado, em que saiu derrotado no segundo turno.

Porém, com a oficialização do fim do lockdown a partir desta segunda-feira (15), Gomide disse que a medida está sendo tomada “no pior momento de mortalidade e ocupação dos leitos” e que a consequente reabertura do comércio é uma “tragédia anunciada”.

A declaração foi publicada pelo deputado na conta que ele mantém Twitter e pode ser lida na íntegra a seguir.

Moçada, não está nada fácil. Só o Brasil representa 10% das mortes do mundo pela Covid. Goiás se tornou o estado com a maior aceleração de mortes devido a pandemia e em Anápolis, no pior momento de mortalidade e ocupação de leitos, reabrem o comércio. Uma tragédia anunciada! — Antônio Gomide (@antoniogomidept) March 14, 2021

O retorno ao grau moderado da matriz de risco foi anunciado pela Prefeitura de Anápolis, no início da noite de sábado (13).

Com a expiração do decreto excepcional que instaurou o lockdown nesta segunda-feira (15), junto da escolha do prefeito Roberto Naves (PP) de não estendê-lo, a expectativa é de que haja uma atualização robusta nos protocolos sanitários.