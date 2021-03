A história da Realiza Construtora começou em Uberlândia, Minas Gerais no ano de 1981. De lá para cá as transformações no setor imobiliário foram muitas, acompanhando sobretudo as mudanças no comportamento e estilo de vida das pessoas.

Ao longo do tempo, tais transformações levaram a uma evolução na forma de se planejar e construir moradias.

Hoje a Realiza está presente em 4 estados do país, contando com 1,5 mil colaboradores diretos e indiretos, como uma das referências do segmento no interior do Brasil.

Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro já contam com empreendimentos Realiza, que se prepara também para seu próximo lançamento, no estado de São Paulo. Hoje mais de 25 mil famílias já sabem o que é viver em um Realiza.

Em 2021, a empresa comemora 40 anos pensando e agindo com os olhos no futuro para transformar a vida das pessoas e realizar sonhos.

Para celebrar este momento, a Realiza lançou sua nova identidade visual e prepara-se para uma nova safra de empreendimentos.

Anápolis foi a cidade escolhida para receber o Unique Tower, que traz para a região uma das especialidades da Realiza Construtora: imóveis de médio e alto padrão.

“Somos referência em empreendimentos de alto padrão em Uberlândia. São vários imóveis entregues, entre condomínios verticais e horizontais, que comprovam nossa expertise. Chegou a hora de Anápolis conhecer o know-how da Realiza aplicado aos diferenciais de padrão superior”, afirma José Júnior, diretor da Realiza Construtora em Anápolis.

Para o Unique Tower, a Realiza conta com a localização diferenciada no Jardim Europa, agregando diferenciais que vão desde o design à área gourmet, bem como atributos de tecnologia, segurança e sustentabilidade, com a inovadora Área de Descompressão Mental, um conceito exclusivo que leva um bosque privativo para dentro do condomínio.

A construtora segue ainda com empreendimentos voltados ao programa Minha Casa Verde e Amarela, mas agora presenteia Anápolis com um lançamento inspirado nas melhores referências nacionais e internacionais, considerando desde os elementos arquitetônicos à proximidade com a natureza. Um empreendimento como Anápolis nunca viu.

Visite o decorado na Avenida Pinheiro Chagas, 395, no bairro Jundiaí. Veja imagens do empreendimento clicando aqui.