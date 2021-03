Todas as unidades Vapt Vupt vão suspender o atendimento ao público a partir desta quarta-feira (17) e pelo período de 14 dias.

O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) diante do agravamento da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19.

Em razão da alta demanda, e de uma maior antecedência no agendamento, os usuários com emissão do documento de identidade marcada para as datas de interrupção do serviço (17 a 30 de março) devem aguardar o contato dos colaboradores do Vapt Vupt.

A equipe do programa irá remarcar o atendimento para o decorrer dos 14 dias de flexibilização, a partir do dia 31 de março.

Demais serviços

Já os usuários que tinham agendado qualquer outro serviço no Vapt Vupt, no intervalo dos 14 dias de suspensão das atividades, precisam marcar o procedimento novamente e aguardar o período de reabertura das agências para realização do atendimento.

Reabertura das agências

O funcionamento nos 14 dias de flexibilização continuará ocorrendo da mesma forma, somente por meio de agendamento prévio no portal www.vaptvupt.go.gov.br.

O cidadão que tem serviços programados nas datas não impactadas pelo novo decreto terá os atendimentos mantidos sem modificações.

O funcionamento das unidades obedecerá à modalidade de escalonamento das atividades, que se inicia com 14 dias de suspensão, seguidos por 14 dias de funcionamento.