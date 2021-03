Graças a imagens gravadas por familiares que casos de idosos que receberam “vacina de vento” vieram a público e depois disso eles conseguiram, enfim, a imunização contra a Covid-19.

Goiás foi um dos primeiros locais do país a ter o registro de episódios como esse e o deputado estadual Amilton Filho (SD) quer garantir que a população tenha o direito de filmar e fotografar o momento da aplicação da imunização contra Covid-19.

O requerimento, aprovado pelos demais parlamentares na sessão extraordinária da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) desta quarta-feira (17), foi encaminhado à Secretária de Estado da Saúde (SES) e solicita ao titular da pasta, Ismael Alexandrino, que inclua esta medida na nota técnica de instrução enviada aos municípios goianos.

Segundo Amilton Filho, o principal objetivo é evitar fraudes na vacinação, seja pelo uso de seringas vazias seja por não aplicação efetiva da doses. “Se trata de um respaldo ao cidadão, uma vez que há relatos de que alguns postos, por falta de orientação, estão impedindo o registro”, justificou.

No mesmo requerimento, o deputado ainda solicitou que a presença de um acompanhante também seja garantida no momento da vacinação. “É importante lembrar que em casos de suspeitas de irregularidades, os cidadãos podem e devem comunicar as ouvidorias dos municípios ou o Ministério Público”.