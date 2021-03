Um auxiliar de produção de 30 anos foi detido no final da noite desta terça-feira (16), após ser flagrado por policiais do 4º BPM dirigindo perigosamente pela Avenida JK, no bairro JK Nova Capital, em Anápolis.

Por volta de 22h40, a equipe realizava um patrulhamento pela região, quando percebeu um veículo, modelo Chevrolet Corsa Wind, ziguezagueando pela rua e, consequentemente, colocando a vida de pedestres e outros condutores em risco.

Os policiais tiveram de iniciar um perseguição e conseguiram fazer a abordagem do motorista, que apresentava sinais claros de embriaguez.

O homem afirmou que, antes de assumir a direção, estava bebendo vinho em casa e teria precisado sair para ajudar um amigo. Não revelou que tipo de ajuda seria.

Levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o auxiliar de produção foi submetido a um teste de bafômetro, que apontou que tinha 0,73 mg/l de álcool no organismo. A quantia é o dobro da tolerância criminal.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado pelo crime de embriaguez ao volante.