A série “Todo Mundo Odeia o Chris” (2005) irá voltar como uma série animada. Segundo o site Deadline, a CBS Studios já iniciou o desenvolvimento do projeto, e o co-criador Chris Rock, 56, cuja adolescência inspirou a sitcom, deve ser o narrador.

Ainda não há detalhes sobre a trama ou a equipe de criação. Desde 2018 havia a ideia de resgatar a comédia, pois o ator Tyler James Williams, 28, que interpretou Chris, disse que estaria interessado em um ‘reboot’.

A série foi exibida originalmente entre os anos de 2005 e 2009, e conta a juventude do comediante Chris Rock. No Brasil, foi exibido na TV aberta pela Record. O seriado fez muito sucesso no Brasil e trouxe, com humor, os problemas enfrentados por Chris.

Em 2019 o artista brasileiro Rafael Gandine já havia imaginado como seria a série de comédia em animação. A arte final gerou interesse no elenco da sitcom, que compartilhou o resultado de Gandine e pediu que isso se tornasse real. Porém, ainda não é certo se isso motivou a animação.

Com o ‘reboot’, a CBS Studios pretende aumentar seu catálogo de séries animadas derivadas de seus programas ‘live-action’, como é o caso de “Star Trek” (1966), por exemplo. A produtora conta atualmente com mais de 70 séries em produção.

Ela também tem a série mais assistida em todas as principais plataformas que estavam dentro da antiga CBS Corp.: “NCIS” na CBS, “Walker” na CW, “Your Honor” na Showtime e “Star Trek: Picard” na CBS All Access, este último sendo seu único fornecedor.

Após a junção da CBS-Viacom, CBS All Access virou parte do streaming Paramount +, lançado no início deste mês junto da CBS Studios, contando com Paramount TV Studios, MTV Studios e Nickelodeon Studios como fornecedores.

“Eles ainda são uma válvula de escape incrivelmente importante para nós e pretendemos ser o maior fornecedor deles”, disse o presidente da CBS Studios David Stapf. A Paramount + estará na disputa pelos dois projetos de alto nível que a CBS Studios está prestes a lançar.