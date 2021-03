A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta quinta-feira (18) os detalhes da morte de um homem de 46 anos, vítima de um acidente de trânsito.

De acordo com a corporação, o caso foi registrado na quarta-feira (17), no km 254 da BR-060, no município de Indiara, a 163 km de Anápolis.

O homem estava pilotando uma motocicleta, quando repentinamente perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista e sofrendo uma queda.

O impacto foi tão forte que a vítima ficou gravemente ferida e morreu antes mesmo do socorro chegar.

Os policiais rodoviários estiveram no local para acompanhar a situação e o Instituto Médico Legal (IML) teve de ser chamado para fazer o recolhimento do corpo.